طريقة عمل الكريب بالوصفة الأصلية مذاق رائع، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل الكريب بالوصفة الأصلية والتي يكون فيها مذاقه رائعاً ومميزاً ولا يمكن مقاومته، ويمكن لربات البيوت تحضير وصفة الكريب بطريقة سهلة ولذيذة، حيث زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل حتى أصبح الموضوع ترنداً، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل الكريب بالوصفة الأصلية مذاق رائع، ولمعرفة كافة التفاصيل والوصفة نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

طريقة عمل الكريب

يعد حلو الكريب من أسهل أصناف الحلويات الغربية التي يمكنك تحضيرها عند الحاجة لتحلية خفيفة، تتبعي الخطوات والمقادير السهلة والدقيقة، وتعلمي كريب الوصفة الأصلية، وزينيه بحسب الرغبة.







أولاً: المقادير

- طحين : كوب

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 2 حبة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة





ثانياً: طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع الحليب والبيض والزيت.

2. أضيفي الملح واخلطي حتى تصبح العجينة سائلة.

3. حمي مقلاة على نار متوسطة مع دهن المقلاة بالزبدة.

4. أضيفي ملعقتين كبيرتين من عجينة الكريب للمقلاة واتركيها لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها على الوجه الآخر لمدة 20 ثانية.

5. أزيلي الكريب من المقلاة وضعيه في الطبق.

6. زينيه بالفواكة المحببة مع القشطة أو العسل حسب الرغبة.