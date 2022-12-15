نادي الأسير: أكثـــــر من 835 معتقــلاً إداريــاً في سجون الاحتلال

ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي إلى 80 معتقلًا، فيما وصل عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 835 معتقلا، حتّى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس:" إن المعتقلين الـ80 هم من أسرى الجبهة الشعبية، وغالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب".

وأشار النادي إلى أن هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم المحاولات التي يحاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العام الجاري في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

وشدد على أن خطوة المقاطعة تشكل أهم الخطوات النضالية لما لها من أبعاد على المستوى الوطني في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري عبر جملة من الأدوات.