نادي الأسير ينعى شقيقة الأسير عبد الرحمن صلاح

نعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر ببالغ من الحزن والأسى شقيقة الأسير عبد الرحمن صلاح (فدوى صلاح) من جنين.

وأشار النادي إلى أن الأسير صلاح (69 عاماً) هو من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، اُعتقل لأول مرة بتاريخ 23 حزيران 2002، وحكم عليه بالسجن لـ(25) عاماً، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 18 حزيران 2014، وهو أب لسبعة أبناء وبنات من بينهم ابنه الشهيد محمد والذي اُستشهد خلال العام 2003.

جدير ذكره أنه يعاني من ضعف شديد في النظر، وتمارس إدارة سجون الاحتلال بحقه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).