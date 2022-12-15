جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام الأقصى ما بين 18-26 الشهر الجاري

دعت جماعات الهيكل الاستيطانية، اليوم الخميس، أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك ما بين 18-26 الشهر الجاري فيما يسمى بـ"عيد الأنوار" العبري.

ويُشار إلى أنه حيثمن المتوقع أن تنصب الحاخامية الرسمية الشمعدان في ساحة البراق تمهيداً للاحتفال به على أرض حارة المغاربة المهدومة من قبل سلطات الاحتلال.

وقالت مصادر عبرية:" أن اتحاد منظمات الهيكل دعا أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك على مدى أيام "عيد الأنوار الثمانية" والتي ستمتد ما بين الأحد 18-12 وحتى الإثنين 26-12-2022".

وكانت نصبت الحاخامية الرسمية بالتعاون مع "صندوق تراث الحائط الغربي" وبلدية الاحتلال في القدس صباح يوم الثلاثاء الماضي، شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق ليصار إلى إشعال شمعاته في كل ليلة، وقد أعلنت الحاخامية الرسمية أن إشعال الشمعدان سيتم كل يوم في الساعة 4:30 مساء بتوقيت القدس.

جدير ذكره أن الحاخامية الرسمية الصهيونية تكتفي بالاحتفال بهذا العيد على أرض حارة المغاربة المهدومة بعد سرقتها من الوقف الإسلامي.

وتسعى جماعات الهيكل ومنذ عام 2017 إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد ليتحول إلى ساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط مباشرة، بحيث تشعل الشمعدان ملاصقاً لباب الأسباط تماماً مطالبة بإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

كما يعمل أنصار جماعات "الهيكل" على نقل الرقص والغناء والاحتفالات بهذا العيد إلى مختلف أبواب الأقصى ليلاً، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين، مستفيدين من حكم كانت محكمة الاحتلال "العليا" قد منحتهم إياه في 17-12-2017 ويقضي بالسماح بصلوات اليهود الجماعية العلنية على أبواب المسجد الأقصى من الخارج.