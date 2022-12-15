بيان صحفي بشأن الإضراب الشامل بمدن الضفة التي يرتقي بها شهداء برصاص الاحتلال

أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، وكتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء، وسرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، بياناً صحفياً، بشأن الاضراب العام في البلدة التي يرتقي فيها شهيد برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال البيان: "تم التأكيد سابقا بأنه يكون الاضراب الشامل في المحافظة التي يرتقي فيها الشهيد فقط، ويستثنى من الاضراب التعليم والصحة، ولتجارنا البواسل الالتزام في إغلاق محلاتهم التجارية أثناء مرور جنازة الشهيد على أن تعود الحركة التجارية الى عملها بعد ذلك كالمعتاد، ففي ظل الحصار الاقتصادي لا بد أن نقاوم هذا الحصار بالاستمرار وتعزيز صمود شعبنا".

وأضاف: "نثمن الدور البطولي للمقاومين والمجاهدين في جنين وكافة أرجاء الوطن في تصديهم البطولي للاقتحامات المستمرة، الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، وكلنا ثقة بنصرهم وافشال مخططات الاحتلال".

ندعا البيان، الجميع للالتزام الكامل بهذه القرارات، وكل من يخالف يكون تحت طائلة المسؤولية.

نص البيان كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"

بيان صادر عن

القوى الوطنية والاسلامية - محافظة جنين

كتائب شهداء الاقصى - لواء الشهداء

سرايا القدس - كتيبة جنين

جماهير شعبنا الفلسطيني المناضل البطل، أيها الصامدون ضد العدوان الصهيوني النازي، في الوقت الذي تصعد فيه حكومة الاحتلال وزعران مستوطنيها وجمعياتها التلموذية والتوراتية حربها الشرسة على شعبنا الفلسطيني وخصوصا في جنين القسام ونابلس جبل النار والقدس الشريف، ولأن المعركة مع هذا المحتل مستمرة ومتصاعدة وقد يرتقي خلالها الشهداء، وانطلاقا من تعزيز صمود شعبنا الأبي فقد عقدت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين اجتماعا اكدت فيه على ما يلي:

أولا/ نثمن الدور البطولي للمقاومين والمجاهدين في جنين وكافة أرجاء الوطن في تصديهم البطولي للاقتحامات المستمرة، الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، وكلنا ثقة بنصرهم وافشال مخططات الاحتلال.

ثانيا/ كما تم التأكيد سابقا بأنه يكون الاضراب الشامل في المحافظة التي يرتقي فيها الشهيد فقط، ويستثنى من الاضراب التعليم والصحة، ولتجارنا البواسل الالتزام في إغلاق محلاتهم التجارية أثناء مرور جنازة الشهيد على أن تعود الحركة التجارية الى عملها بعد ذلك كالمعتاد، ففي ظل الحصار الاقتصادي لا بد أن نقاوم هذا الحصار بالاستمرار وتعزيز صمود شعبنا.

ثالثا/ ندعو الجميع بالالتزام الكامل بهذه القرارات، وكل من يخالف يكون تحت طائلة المسؤولية.

رابعا/ نعاهد شعبنا المرابط وشهدائنا الابرار واسرانا الاحرار وجرحانا البواسل ان نبقى على العهد بالحفاظ على تضحياتهم على تحقيق النصر واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

المجد للشهداء الأبطال ... الحرية للأسرى الأحرار ... الشفاء للجرحى البواسل

١٥-١٢-٢٠٢٢