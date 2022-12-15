نتنياهو يتعهد باستبعاد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية

تعهد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المكلف بنيامين نتنياهو لقادة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بأن الحكومة المقبلة تحت قيادته ستتبع سياسة بموجبها "لن يدخل أحد إلى السجن لتعلم التوراة".

وجاء تعهد نتنياهو خلال محادثات مع ممثلين عن حزبي "يهودت هتوراه" و"شاس" خلال مناقشات حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وبعد المناقشات التي أجراها في الأيام الأخيرة أعضاء بارزون في الحزب مع نتنياهو وأعضاء آخرين في "الليكود"، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن معظم مطالب حزب "يهودت هتوراه".

ووفقا لبعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستقدم الحكومة قانونا أساسيا بشأن دراسة التوراة، وتصنف الدراسة في مدرسة دينية كقيمة قانونية أساسية، مما يثبت أنه من الصعب على المحكمة العليا إبطال الترتيب الذي يعفي طلاب التوراة من الخدمة في جيش الاحتلال.