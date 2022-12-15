تاريخ مواجهات منتخبي فرنسا والأرجنتين سابقاً

تعتبر مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، ليست بالكثيرة بشكل عام.

وكان ضرب منتخبا فرنسا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل 15 ديسمبر/ كانون الأول على أرضية ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش العالمي.

مواجهات فرنسا والأرجنتين

تاريخ مواجهات فرنسا والأرجنتين قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، هو 5 مباريات، 3 منها جاءت في المونديال.

وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا خلال الـ5 مواجهات السابقة في 4 مباريات، وتفوقت "الديوك" في مباراة واحدة.

وأول مواجهة جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين كانت عام 1930، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف عن طريق لويس مانتي في الدقيقة 81.

في المباراة الثانية بينهما بمونديال الأرجنتين عام 1978، كرر منتخب التانجو فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

بعد مرور 30 عاما التقى المنتخبان في لقاء ودي عام 2007، وانتصر منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بتوقيع خافير سافيولا، وفي لقاء ودي آخر بعد عامين فاز رفقاء ليونيل ميسي بهدفين دون مقابل، من توقيع جوتيريز وليو.

ويُعد أول فوز لمنتخب فرنسا على الأرجنتين، كان في النسخة الماضية في مونديال روسيا 2918، وتمكنت "الديوك" من العبور لدور الثمانية بعد تحقيق الانتصار بنتيجة 4-3.

وقد سجل وقتها لمنتخب فرنسا كل من أنطوان جريزمان وبافارد وكيليان مبابي "هدفين"، بينما سجل للأرجنتين سيرجيو أجويرو وآنخيل دي ماريا وجابريل ميركادو، وتأهل منتخب فرنسا وواصل المشور حتى التتويج باللقب.

جدير ذكره أن منتخب فرنسا توج باللقب سابقا مرتين عامي 1998 و2018، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي 1978 و1986.