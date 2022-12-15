رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة سليم الزعنون

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه في وفاة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذى وافته المنية أمس.

وتقدم العسومى لرئيس السلطة محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير سليم الزعنون، مؤكداً أنه برحيله فقدت فلسطين والأمة العربية قامة عربية كبيرة ومناضلاً مخلصاً أفنى حياته في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأبي.

كما تقدم رئيس البرلمان العربي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة والشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المصاب الجلل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الله سبحانه وتعالى الشعب الفلسطيني العزيز وأسرة الفقيد الصبر والسلوان.