حمدونة يطالب بالضغط على "إسرائيل" لإنقاذ حياة الأسيرين أبو حميد ودقة

طالب الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الاسرائيلية ، وخاصة الأسرى المصابين بمرض السرطان وعلى رأسهم الأسيرين ناصر أبو حميد الذى نقل مؤخراً لمستشفى "أساف هروفيه " والمصاب بسرطان الرئة، والذى يعيش على أنبوبة الأكسجين نظراً لوضعه الصحي الصعب ، والأسير وليد دقة الذى نقل مؤخراً لمستشفى "برزلاي" المصاب بسرطان الدّم "اللوكيميا" .

وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية بأهمية زيارة الأسرى والمعتقلين والفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والاطلاع على أحوالهم والتعرف على معاناتهم ومجريات حياتهم، والضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية من الخارج للاطلاع على ملفاتهم الطبية وانقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

ودعا لإلزام سلطات الاحتلال بالعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية، وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.