الاحتلال يستولي على خيمتين وكرفان زراعي في الخليل

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خيمتين وكرفان زراعي في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا غرب الخليل، واستولت على خيمتين تعودان للشقيقين إبراهيم وعبد القادر الجعافرة، كانتا قد قدمتا لهما من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على إثر هدم الاحتلال مسكنيهما الشهر الماضي.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على "كرفان زراعي"، في منطقة "خلة الفرن" غرب قرية بيرين جنوب الخليل، يعود للمواطن كمال تيسير ارفاعية.