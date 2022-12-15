المفتي: فلسطين خسرت برحيل الزعنون علما بارزا من مناضليها

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بمناقب القائد الوطني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، سليم الزعنون، الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان، أمس الأربعاء.

وقال المفتي في بيان، اليوم الخميس، إن فلسطين خسرت بوفاته علماً بارزاً من مناضليها، وفارساً من فرسانها الأبطال، وقائداً وطنياًّ كبيراً، ومناضلاً وفياًّ مخلصاً للقدس وفلسطين وشعبها، مثنياً دور الراحل الكبير في الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني ورص صفوفه والعمل على وحدة نسيجه، كذلك دوره في حمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية.