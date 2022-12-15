صرف دفعة مالية للأطفال المتضررين من الأزمات في غزة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن موعد صرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

وقال مجدلاني في بيان صحفي اليوم الخميس، إن: هذه المساعدات تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، حيث بلغت قيمة الدفعة مليون و200 ألف شيقل.

وأوضحت "التنمية" و"اليونيسيف"، في بيان، أنه بإمكان الأسر المستفيدة استلام المساعدة النقدية من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 كانون الأول 2022.

كما أهابت بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية، والذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان أهمية البرنامج للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشكر مجدلاني، الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية، ومنظمة اليونيسف في دولة فلسطين على دورها في هذا المشروع وعلى دعمها للشعب الفلسطيني.