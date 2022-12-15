القيادي البطش ينعى الراحل سليم الزعنون ويؤكد أنه أمضى حياته مناضلاً متميزاً بمواقفه الوطنية

نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول العلاقات الوطنية في الحركة الأستاذ خالد البطش، صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 89 عاماً، مؤكداً أنه أمضى حياته مناضلاً متميزاً بمواقفه الوطنية، ومدافعاً صلبا عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال القيادي البطش في برقية تعزية: "بكل معاني الوفاء للراحل الوطني الكبير الأستاذ سليم الزعنون "أبو الاديب " ننعى إلى شعبنا الفلسطيني المناضل الأستاذ/ سليم الزعنون " أبو الأديب " الذي وافته المنية الذي أمضى حياته مناضلاً متميزاً بمواقفه الوطنية الثابتة ومدافعا صلباً عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وحريصا رغم صعوبة اللحظة وضعف المعطيات على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "نتقدم من الاخوة في حركة فتح بخالص العزاء برحيل أحد قادة ومؤسسي حركة فتح فإننا نتقدم كذلك بالتعزية والمواساة من ال الزعنون الكرام عموما ومن أبنائه وأحفاده خاصة بخالص العزاء والدعاء له بالمغفرة ولهم من بعده الصبر والسلوان، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه من بعده الصبر والسلوان".

وتوفي في عمان، مساء اليوم الأربعاء 14/12/2022، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسيها ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سابقا سليم الزعنون.