"الشاباك" يحقق مع موظف لديه كتب أن ضابطا قتل فلسطينيا بدم بارد

كشفت صحيفة "هآرتس" ان "الشاباك" استدعى للتحقيق موظفا في المجلس محلي القسوم في النقب بأراضي 1948، لأنه كتب أن ضابطا من "حرس الحدود" قتل فلسطينيا بدم بارد في حوارة جنوب نابلس مطلع الشهر الجاري.

وكان ما يسمى مدير تطوير البدو في النقب يئير معيان، تقدم بشكوى ضد الفلسطيني عقب العودة للشرطة والشاباك، ادعى فيها أنه كتب أن ضابطا "إسرائيليا" قتل فلسطينيا بدم بارد، ونشر أيضا علم فلسطين في موقع رسمي، كما طالب معيان، رئيس المجلس المحلي بفصل العودة من عمله.

وقال العودة إنه كموظف رسمي يجب ألا يُمنع من نشر رأيه، "قلت لمحقق الشباك أن القانون لا يمنع رفع ونشر علم فلسطين، ولا يمنع أن أكتب رأيي".