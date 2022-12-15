كم تبلغ رواتب قادة منظومة "أمن" الاحتلال؟

أظهر تقرير نشره مفوض الرواتب في وزارة مالية حكومة العدو "كوبي بار ناتان" أمس الأربعاء 14 ديسمبر 2022، متوسط رواتب قادة منظومة "أمن الاحتلال".

ونشر "كوبي بار ناتان" التقرير السنوي لسلم الرواتب في المنظومة الأمنية للعدو لعام 2021، الذي أظهر عن فجوة كبيرة في الرواتب بين الجنسين تبلغ نحو 25%.

وأوضح التقرير، أنّ هناك فجوة كبيرة في الرواتب بين الجنسين في جيش العدو تبلغ 25% رغم أن عدد النساء الملتحقات في الخدمة الدائمة في الجيش يتراوح 17.96%-29.9% من إجمالي عدد موظفي الخدمة الدائمة في صفوف الجيش.

راتب رؤساء أجهزة أمن الاحتلال:-

ويتقاضى رئيس أركان جيش العدو 101،831 شيكل شهرياً، ومفوض "الشرطة" 91،070 شيكلا، بينما يتقاضى مفوض مصلحة السجون 94،185 شيكلا.

بينما يتراوح متوسط رواتب موظفي "المنظومة الأمنية" بين 11337 شيكلا للموظفين الدائمين المستجدين في "الجيش"، إلى 30385 شيكلا للموظفين في وحدات المالية التابعة لوزارة الحرب، بما في ذلك لجنة الطاقة الذرية التابعة لمكتب رئيس وزراء العدو.

وبحسب التقرير حدث أعلى تغيير في الراتب في جهازي "الموساد والشاباك"، مع زيادة بنحو 3.4٪ بين عامي 2019 و2021.