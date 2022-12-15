الذكرى السابعة عشر لاستشهاد المجاهد ياسر سعيد كميل

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 6 إبريل عام 1982م، كانت بلدة قباطية قضاء جنين على موعد مع فارسها ياسر سعيد كميل، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا ياسر إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000م، ثم التحق بصفوف الجناح العسكري سرايا القدس، وأصبح من المجاهدين البارزين في البلدة.

كان يتمتع بسرية كبيرة في العمل، وكان منزله بمثابة الملجأ للمجاهدين وإخفائهم عن الاحتلال، كما برع فارسنا في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، ليصبح من أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال على إثر نشاطه العسكري.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005م، كان فارسنا ياسر على موعد مع الشهادة والاصطفاء أثناء الإعداد والتجهيز، حيث انفجرت إحدى العبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة ليرتقي بعد ساعات من إصابته على طريق القدس ملتحقًا بركب من سبقه من الشهداء.