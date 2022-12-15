مصرع جندي إيرلندي وإصابة 3 آخرين بانقلاب آليتهم جنوب لبنان

لقي جندي إيرلندي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، إثر انقلاب آلياتهم قرب صيدا جنوب لبنان، بينما فتح "اليونيفيل" تحقيقاً في الحادثة.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الإيرلندية، عن مقتل جندي إيرلندي من قوة "حفظ السلام" في جنوب لبنان وإصابة 3 آخرين بجروح بعد انقلاب حافلتهم.

وقال الناطق الاعلامي باسم "اليونيفيل": "ننسّق مع القوات المسلّحة اللبنانية حول حادث العاقبية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".

وقال مراسل قناة "الميادين": إن حادث سير أسفر عن انقلاب الآلية، وأدلى لأصابة 4 من عناصر "اليونيفي"ل بجروح نقلوا بعدها إلى مستشفى حمود في صيدا لبنان، بينما أعلن عن مصرع جندي لاحقاً".