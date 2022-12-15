حماس تشكر الفصائل والشخصيات التي حضرت مهرجانها وتؤكد أن انطلاقتها رسالة وحدة فلسطينية

عبرت حركة حماس، عن شكرها وتقديرها لقادة القوى والفصائل الفلسطينية، وقادة المجتمع والشخصيات الوطنية، الذين حضروا مهرجان انطلاقة الحركة الـ 35 في مدينة غزة أمس الأربعاء.

كما عبّر القيادي في حركة حماس زكريا أبو معمر، عن شكر الحركة لكل الجهات والشخصيات في الداخل والخارج، التي تقدمت بالتهنئة، سواء عبر البيانات الرسمية أو البرقيات أو الاتصال المباشر.

وأشار أبو معمر إلى أن الحضور الوطني من كل المكونات الوطنية لمهرجان الانطلاقة، يمثل رسالة وحدة حقيقية ترسلها القوى والفصائل والمكونات الوطنية كافة، وتأكيداً على تمسك الحركة بمسار العمل الوطني المشترك وتطويره".

وأكد أن استراتيجية حماس الثابتة بحتمية الوحدة الوطنية، وهو ما عبّرت عنه الحركة اليوم في خطاب قائدها بقطاع غزة يحيى السنوار، الذي رسم معالم متكاملة للعمل الوطني المشترك على مستوى الفعل الميداني والبناء المؤسساتي.

وأحيت الحركة اليوم ذكرى انطلاقتها الـ 35، في مهرجان جماهيري بغزة، تحت شعار "آتون بطوفان هادر"، تخلله كلمات لقادتها ولقادة فصائل فلسطينية، وفقرات فنية، وعروض عسكرية.