الاحتلال يتفاوض مع 3 أنظمة تطبيعية للتعاون "السيبراني"

تُجري "سلطات" الاحتلال "الإسرائيلي" مفاوضات مع ثلاث دول عربية، بهدف التعاون في مجال الحرب "السيبرانية".

ووفق "الإذاعة العبرية الرسمية"، فإن الدول التي يستهدفها الاحتلال، هي البحرين والإمارات والمغرب.

وقالت الإذاعة: إن مسؤول (منظومة السايبر القومية) في كيان الاحتلال غابي بولط موي، اجتمع أخيراً في البحرين مع مسؤولين من الدول الثلاث المذكورة.

وسبق أن أشارت تقارير "إسرائيلية" ودولية سابقة إلى تعاون من هذا النوع بين كيان الاحتلال والمغرب، على نحو خاص، فيما يختص بتزويد الجانبين في الماضي ببرنامج التجسس الهجومي "بيغاسوس" من تطوير الشركة "الإسرائيلية" "إن إس أو".

يشار إلى أن كيان الاحتلال تعرض للعديد من الهجمات السيبرانية من مجهولين، أدت إلى كشف عدة معلومات سرية عن نشاطه، إضافة إلى اختراق الهاتف المحمول لوزير "الأمن الداخلي".