الذكرى الثانية والعشرون لاستشهاد المهندس سعد خاروف

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 8 أغسطس عام 1965م، كانت جبل النار على موعد مع فارسها سعد طه خاروف لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد أنهى تعليمه في مدارس المدينة ثم الثانوية العامة التي أمضى جلها في سجون الاحتلال بعد تعرضه للاعتقال وتخرج منها بتفوق، وبعد خروجه من السجن أكمل تعليمه الجامعي في دولة ألمانيا بتخصص الهندسة الميكانيكية.

في صفوف الجهاد: عشق فارسنا سعد المقاومة منذ صغره فكان من الطلائع التي شاركت في انتفاضة الحجارة عام 1987م، وشارك في المواجهات مع جنود الاحتلال كغيره من أقرانه.

وفي عام 2000م ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة التحق بصفوف الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فكان من خيرة المجاهدين، وعلى إثر نشاطه العسكري أصبح من المطلوبين لقوات الاحتلال.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 15 ديسمبر عام 2000م، كان فارسنا سعد على موعد مع الشهادة بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار صوبه بشكل مباشر قرب قرية بورين جنوب نابلس، ليرتقي إلى العلا شهيًدا مقبلاً غير مدبر على طريق القدس.