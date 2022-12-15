الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد المجاهد جهاد نواهضة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 20 إبريل عام 1988م، كانت بلدة اليامون غرب محافظة جنين على موعد مع فارسها جهاد أحمد نواهضة، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقدمت من أبنائها الشهداء والأسرى، فشقيقه مراد أمضى 5 أعوام، وشقيقه كفاح حكم عليه بالسجن لـ 28 عامًا وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعد إلى قطاع غزة، وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، فكان نعم المجاهد الذي حفظ الوصية، وقد تعرض للاعتقال لدى أجهزة أمن السلطة لـ 40 يومًا.

شارك في عددٍ من العمليات الجهادية التي تكلف بها، ومنها عمليات إطلاق النار التي كانت تستهدف جنود ومستوطني الاحتلال.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 15 ديسمبر عام 2008م، كان فارسنا على موعد مع الشهادة بعد لقاء بوالدته حيث قامت قوات الاحتلال باغتياله وإطلاق رصاصات حقدها عليه في بلدة اليامون ليرتقي مقبلاً غير مدبر، ملتحقًا بركب من سبقه من الشهداء.