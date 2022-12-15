إصابتان بحريق اندلع بمصنع للنفط في روسيا

أصيب شخصان، إثر حريق اندلع اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لإيركوتسك الروسية على مساحة 2500 متر مربع.

وقال محافظ مقاطعة إيركوتسك الروسية إيغور كوبزيف، إن حريقاً خطيراً في وحدة المعالجة في المصنع الصناعي شركة أنغارسك للبتروكيماويات في أنغارسك".

وأضاف كوبزيف: "تبلغ مساحة الحريق حوالي 2500 متر مربع. وتُبلغ وزارة الصحة الإقليمية عن إصابتين تم نقلها إلى المستشف.".

وتابع: "أن أكثر من 100 شخص و25 وحدة من المعدات يطفئون الحريق، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على عمل البنية التحتية، ولا يوجد تهديد لسكان المدينة".