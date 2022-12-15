بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات استهدفت عدة مناطق من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 30 مواطنًا من عدة مدن ومناطق في الضفة والقدس خلال المحتلتين الـ 48 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال منذ بداية العام 2022 بلغ ما يقارب من 6500".

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، وحاصرت منزلًا واعتقلت الشابين هشام عواد وناصر عبدالله ابن الشهيد خميس عبدالله (الفرانس)، قبل أن تفرج عن الطفل أحمد نوح وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أخلي سبيله بعد وقت قصير.

وفي محافظة جنين شمال الضفة، اعتقل الشاب كرم أبو شملة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، اعتقل 8 شبان من بلدة بيت أمر، وهم: الشقيقين مهند ومهدي عوض، ومروان صبارنة وبلال عوض وعمر الصليبي وحمزة أبو ماريا ووسيم بحر وجميل أبو عياش.