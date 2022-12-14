أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 15 ديسمبر 2022، حيث قفزت أسعار الذهب اليوم في السعودية، على نحو كبير خلال تعاملات الخميس، لكافة الأنواع، فيما تسود حالة من الترقب أسواق المعادن والبورصات العالمية لنتائج اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم واتجاهات أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء استراتيجيات السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضا بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة".

ويركز المستثمرون على تصريحات رئيس البنك "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، بحثًا عن دلائل بشأن مسار الفائدة المستقبلي في ظل التوقعات الاقتصادية ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1824.30 دولار للأوقية، كذلك استقر سعر التسليم الفوري عند 1811.65 دولار للأوقية.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية 219.07 ريال (58.45 دولار)، بحسب منصة جولد برايس توداي.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 191.06 ريال ( 51.27).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1534 ريالا (408.16).

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.