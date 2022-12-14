أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15 ديسمبر 2022- سعر الذهب بالجنيه

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الخميس 15ديسمبر/كانون الأول 2022، لتعاود التحليق مجددا بعد يوم واحد من التراجع الكبير، حيث يأتي ارتفاع سعر الذهب في مصر بينما تشهد الأسواق العالمية للمعدن النفيس قفزات كبيرة وصلت به إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفع سعر جرام الذهب عيار 21 لأن يسجل أعلى مستوى في تاريخه وهو 1800 جنيه بدون دمغة وضريبة ومصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وقفز سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس 15 ديسمبر بنحو 28.5 جنيه دفعة واحدة، ليسجل 1914.25 جنيه للشراء، و1971.5 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وزاد سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر بنحو 21.5 جنيه ليبلغ 1435.75 جنيه للشراء، و1478.5 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 25 جنيها ليسجل 1675 جنيها للشراء و1725 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم زيادة بقيمة 200 جنيه ليسجل 15075 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 15025 جنيها خلال تعاملات اليوم.

تحركات سعر الذهب عالميا

عالميا، جرى تداول أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1811.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمس الثلاثاء حيث عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1823.40 دولار.

وقال أجاي كيديا، المدير في كيديا كوموديتيس في مومباي، إن بيانات التضخم الأمريكية الأقل أدت إلى ضعف الدولار وارتفاع الذهب في الجلسة الماضية، لكن حركة أسعار المعدن الأصفر ستكون هادئة في الوقت الحالي حيث تنتظر السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف "قد يصل الذهب إلى 1832 دولارا أمريكيا إذا بدا أن البنك المركزي الأمريكي يميل صوب تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولكن هناك مقاومة قوية عند مستوى 1820 دولارا وغالبا سيتم تداول الأسعار حول هذا النطاق لبقية العام".

ويتحول تركيز السوق الآن إلى قرار المركزي الأمريكي المقرر في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.80 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 % إلى 1034.51 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1927.26 دولار.