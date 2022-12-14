بالصور شاهد| الجماهير الفلسطينية تتابع بحماس مباراة المغرب وفرنسا

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شاهد| الجماهير الفلسطينية تتابع بحماس مباراة المغرب وفرنسا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:27 م
14 ديسمبر 2022
الجماهير الفلسطينية تتابع بحماس مباراة المغرب وفرنسا
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