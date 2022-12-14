فرنسا تسجل أول هدف في شباك المغرب في النصف نهائي لكأس العالم 2022

بث مباشر: مشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر 2022- نقدم لكم بث مباشر لمباراة فرنسا والمغرب، حيث تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستكون مباراة فرنسا والمغرب ستكون منقولة حصرياً على MAX 1.

مشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في بث مباشر عبر الانترنت

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المنتخب المغربي يدخل للقيام بالحركات الإحمائية

المنتخب الفرنسي على أرضية الملعب للقيام بالحركات الإحمائية

تشكيلة المنتخب المغربي: المدرب وليد الركراكي سيعتمد على نايف أكرد ورومان سايس وجواد الياميق في الخط الخلفي.

تشكيلة المنتخب الفرنسي: المدرب ديدييه ديشان يعتمد على خدمات إبراهيما كوناتي (ليفربول) في محور الدفاع ومتوسط ميدان موناكو يوسف فوفانا بديلاً لأدريان رابيو.

المكسيكي سيزار أرتورو راموس حكماً لهذه المواجهة.

قمّة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب ستدور على أرضية استاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد فرنسا

حارس المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. لاعبو خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي. لاعبو خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عزالدين أوناحي.

سفيان أمرابط، سليم أملاح، عزالدين أوناحي. لاعبو خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب فرنسا ضد المغرب