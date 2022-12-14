نابلس: وقفة اسناد للأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة

ناشد مشاركون في وقفة اسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء14/12/2022، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، لا سيما الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة.

وقال منسق اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في محافظة نابلس مظفر ذوقان، "إن الأسرى يعيشون ظروفا صعبة، إثر سياسة إدارة سجون الاحتلال التي تمعن في التضييق عليهم، وتتنصل من كل الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، في الرعاية الطبية، وتلقي العلاج اللازم".

وشدد ذوقان على ضرورة انجاز الوحدة الوطنية، والوقوف صفا واحدا خلف قضية الأسرى الذي قدموا حياتهم دفاعا عن ارض فلسطين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، موضحا أن حالة الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد أبو دقة في تدهور مستمر، ويعانون ظروفا صعبة جدا.

وحيا ذوقان رفاق الدرب والسلاح في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى الانطلاقة ال 55 ، داعياً إلى السير قدماً على نهج زعماء الثورة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والحكيم جورج حبش.