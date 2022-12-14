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قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد احتجازها عند باب حطة بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:51 م
14 ديسمبر 2022
قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد احتجازها عند باب حطة بالقدس المحتلة
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