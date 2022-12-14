الاحتلال يقرر هدم منزلي الشهيدين عابد من جنين

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 14/12/2022، هدم منزلي الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد وأحمد أيمن عابد، من بلدة كفردان غرب جنين بالضفة المحتلة.

ورفضت المحكمة العليا في القدس، الاستئناف الذي قدمته عائلتي الشهيدين عابد، وصادقت على قرار هدم منزليهما كعقاب بعد تنفيذ ولديهما عملية داخل حاجز الجلمة أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي كبير.

وذكرت العائلة، أن مؤسسة "هموكيد" أبلغتهم برفض المحكمة للاستئناف الذي قدم ضد قرار الهدم والعقاب الجماعي بعدما رفضت الاستئناف دون تحديد موعد لتنفيذ القرار الذي وصفه " بالتعسفي و الظالم وجزء من سياسة الاحتلال للانتقام و عقاب الشعب الفلسطيني".

وطالبت، المؤسسات الانسانية والدولية التحرك والضغط على الاحتلال لإلغاء هذا القرار الذي سيؤدي لتشريد عائلتي الشهيدين.

يذكر أنه يقطن في منزل الشهيد عبد الرحمن 7 أفراد مع والديه، بينما يعيش في منزل ابن خاله الشهيد أحمد 8 أفراد مع الوالدين.

وكان الشهيدان عابد قد تسللا إلى حاجز الجلمة شمال شرق جنين ونصبا كميناً خلف جدار الفصل العنصري، واشتبكا مع قوة إسرائيلية فجر تاريخ 14/9 ، بعد مصرع ضابط إسرائيلي.