مونديال قطر: ترقب وحماس لمباراة المغرب وفرنسا

تشهد الليلة، مباراة حاسمة ونارية بين المنتخبين المغربي والفرنسي في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، التي سيصعد فيها الفائز لملاقاة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر.

ويدخل منتخب فرنسا بصفته بطل العالم في النسخة الماضية من البطولة والذي يسعى الى الحفاظ على كبريائه الكروي أمام أسود الأطلس في واحدة من أقوى مواجهات المونديال، حيث سيكون هناك مواجهة نارية بين أقوى هجوم في الفرق الأربعة المتواجدة حالياً وأفضل دفاع في البطولة بأكملها.

وتاريخياً التقى منتخبا فرنسا ضد المغرب في 5 مباريات قبل سابق استطاع الديوك الفوز في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لأسود الأطلس بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسجل منتخب فرنسا 17 هدفاً في مرمى المغرب الذي استطاع هو الآخر تسجيل 12 هدفاً، ويتصدر يوري دجوركيف قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف فيما يأتي النجم الأسبق صلاح الدين بصير في المركز الثاني بواقع هدفين.

وبدأت الجماهير المغربية بالتوافد على ملعب "البيت"، لمساندة منتخب "أسود الأطلس"، قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بين المغرب وفرنسا، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

ويشهد محيط ملعب المباراة، حضورا جماهيريا كبيرا من طرف جماهير المنتخب المغربي، وذلك قبل انطلاق لقاء المربع الذهبي.

أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض مباريات في تاريخ كأس العالم وذلك عندما خاض مباراته 21 في البطولة، وسيصل إلى 23 مباراة سواء فى حال فوزه في مباراة قبل النهائي أو حتى هزيمته.

وبات الحارس ياسين بونو، الذى خاض مبارياته الدولية 50 أمام البرتغال، أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه فى ثلاث مباريات في بطولة واحدة، وحصد جائزة أفضل لاعب فى المباراة مرتين.

المغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الافتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

واستقبلت شباك المغرب هدفا وحيدا فى آخر تسع مباريات تحت قيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، بينها خمس مباريات في كأس العالم، وجاء الهدف في الفوز 2-1 على كندا في دور المجموعات.

وأصبح الركراكي أول مدرب مغربي وعربي وأفريقي يقود فريقا إلى قبل نهائي كأس العالم في التاريخ.