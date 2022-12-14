حكاية فيلم مغربي تنبأ بتأهل أسود الأطلس إلى نهائي كأس العالم

"المستحيل ليس مغربيًا".. عبارة أطلقتها الجماهير المغربية والعربية لوصف الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي لكرة القدم بصعوده لأول مرة في التاريخ إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وتزامنًا مع احتفالات الجماهير المغربية والعربية حول العالم بتقدم أسود الأطلس على كل من كندا وكرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات وإقصاءها منتخبي إسبانيا والبرتغال في دور الـ16، استذكر مغردون تفاصيل الفيلم المغربي "انهض يا مغرب - Wake Up Morocco" الذي تنبأ بفوز المنتخب المغربي بكأس العالم قبل أكثر من 16 عامًا.

وفي غضون ساعات قليلة، سيطر الفيلم المغربي الذي أنتج وأخرج عام 2006 على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الذين أعادوا نشر تفاصيله أملًا في تحققه على أرض الواقع وأن يظفر أسود الأطلس بكأس العالم 2022.

فيلم انهض يا مغرب

وتدور أحداث فيلم "انهض يا مغرب - Wake Up Morocco" حول لاعب كرة قدم مغربي يعيش في جزيرة صغيرة تحمل اسم "سيدي عبدالرحمن" يحمل أطفالها في الوصول لكأس العالم وهو ما يتحقق في نهاية الفيلم.

وعلى الرغم من أن الفيلم لم يحقق النجاح المرجو منه في ذلك الوقت، حيث وصفه النقاد بأنه "ضربًا من الخيال" وأن أحداثه مأخوذة من أفلام الكرتون الشهير "الكابتن ماجد"، إلا أنه تحوّل اليوم إلى "أمل" لدى الجماهير المغربية في الوقت الذي تتجه في الأنظار اليوم نحو لقاء أسود الأطلس بالمنتخب الفرنسي.

ويعرض الفيلم لقطات من الاحتفالات الجماهيرية في جميع أنحاء المغرب والتي يمكن الخلط بينها وبين الاحتفالات الجارية في الأيام الأخيرة بعد النجاحات المبهرة التي حققها المنتخب المغربي في مونديال 2022.

فوز المنتخب المغربي

وكتب أحد رواد موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يبدو أن صانعي الفيلم قد سافروا بالزمن إلى الوراء وشاهدوا كيف سيصل المغرب إلى نهائي كأس العالم!”.

فيلم انهض يا مغرب

"فيلم انهض يا مغرب"

إخراج: نرجس النجار

تأليف: نرجس النجار

بطولة: حسن الصقلي، سهام أسيف، فاطمة هراندي، ومراد الزاوي،

المشاركات: المهرجان الوطني للسينما في طنجة ومهرجان مراكش الدولي للسينما