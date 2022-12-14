ماذا يفعل رونالدو في ملاعب ريال مدريد؟

باغت البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لمانشستر يونايتد، الجميع بتصرف مثير، عقب الإقصاء من كأس العالم 2022.



وحسب شبكة "relevo" الإسبانية، فإن رونالدو حصل على إذن من إدارة ريال مدريد، كي يتدرب في المدينة الرياضية للفريق الملكي.



ويسعى كريستيانو رونالدو للحفاظ على لياقته، عقب أيام من خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم أمام المغرب.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن رونالدو تدرب صباح اليوم، في ملعب مختلف، عن الملعب الرئيسي الذي تعمل عليه كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وأوضحت أن حضور الدون البرتغالي فاجأ أعضاء نادي ريال مدريد، الذين لم يتوقعوا رؤية اللاعب البرتغالي مجددا في ملاعب تدريبات الميرنجي.



وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي