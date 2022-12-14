أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، رد الشيف الفلسطيني أبو جوليا، محمد اسبيته، على الانباء والاخبار التي تم تداوله حول انفصال زوجته عنه، خاصة بعد اعلان زوجة أبو جوليا الدكتورة سماح صالح المتخصصة في جراحة المخ والاعصاب عن انفصالها من الشيف الفلسطيني أبو جوليا، وأبو جوليا هو شيف فلسطيني من قطاع غزة، يعمل مترجم لغات، ويعمل خارج فلسطين ويسكن العاصمة البريطانية لندن، ومتزوج من أم جوليا منذ قرابة الـ5 سنوات، بعد حفل زفاف نظمه في قطاع غزة، واسمه الكامل : محمد خالد اسبيته، ويبلغ من العمر 32 عامًا، واسم زوجته سماح صالح من سكان حي النصر غرب مدينة غزة، وهي دكتورة متخصصة في جراحة المخ والاعصاب.

سبب انفصال ابو جوليا عن زوجته

أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، وأبو جوليا هو شيف فلسطيني، اسمه الحقيقي محمد خالد سبيته، ولد في مدينة غزة ويبلغ 32 عاماً من العمر، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الأدب الإنجليزي، وعمل مترجماً وانتقل ليعيش في بريطانيا منذ عام 2017 برفقة زوجته التي كانت ما زالت تواصل دراستها في مجال الطب، وحقق أبو جوليا شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظراً لمحتواه الذي يتميز بالطبخ وسط جو من الفكاهة يضفيه على كافة الفيديوهات التي ينشرها، وقد يتجاوز عدد متابعيه عبر فيس بوك ما يزيد عن 8.5 مليون شخص.

سبب انفصال أبو جوليا عن زوجته

أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، وكانت زوجة الشيف الفلسطيني “أبو جوليا” ، أعلنت نبأ انفصالهما المفاجئ ، عبر تحديث لحالتها الإجتماعية عبر منشور نشرته باللغة الإنجليزية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعربت سماح سهيل في منشورها عن عدم قدرتها على الاستمرار في الزواج قائلة: “إنه أمر لا يطاق. الشعور بتراكم المعاناة الغرامية ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر”، وتابعت سهيل تعليقًا على طلاق أبو جوليا: “لا أحد ولا الحب يستحق أن يضيع من أجله. لقد عشت كل ذلك ، ورأيت كل ذلك ، ونجت من كل ذلك“.

سبب طلاق أبو جوليا وزوجتة سماح سهيل أم جوليا

أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، يعتبر الشيف الفلسطيني من أشهر الأسماء على منصات التواصل الاجتماعي ، والذي حقق نجاحات متنوعة في طرق الطبخ الحديثة والتقليدية. وفق ما يرى متابعوه.

بدأ أبو جوليا شغفه بالطعام وتحضير الأطعمة المختلفة أثناء مرض والدته ، ثم إنتقل للعيش في بريطانيا مع زوجته الطبيبة التي كانت تواصل دراستها في الطب.

سبب انفصال الشيف ابو جوليا وزوجته

أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، وأم جوليا كنت مرتبطة وفقاً لبعض المواقع الإخبارية، قبل أبو جوليا بدكتورة أخر ولكن، تم فسخ خطوبتها منه اثر اكتشاف إصابة أم جوليا الدكتورة سماح صالح بثقب في القلب، والذي رفض استمرار العلاقة بينهما لهذا السبب، وهو ما أكده أبو جوليا مراراً وتكراراً، حينما خرج في أحد الفيديوهات طالباً الدعم والمساهمة لمستشفي المقاصد في مدينة القدس المحتلة والتي ساهمت بشكل كبير وفق أبو جوليا في علاج أم جوليا وتجاوزها هذا الامر.

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سبب طلاق أبو جوليا الشيف الفلسطيني وزوجته

أبو جوليا يخرج عن صمته ويوضح حقيقة خبر انفصاله عن زوجته- أبو جوليا يرد على خبر انفصاله عن زوجته، ولهذا وضمن متابعتها الدائمة لكافة عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها ، وضعت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لنشر رد وتعليق الشيف الفلسطيني على خبر انفصاله عن زوجته، والتي عبر فيها أبو جوليا بكلمة واحدة فقط :" لا"، فقد رد أبو جوليا عبر صفحته في موقع الانستقرام عبر سؤال أحد المتابعين لديه، والذي جاء فيه مطالباً أبو جوليا بالتوضيح والشرح لمتابعيه حقيقة علاقته وما حدث مع زوجته الدكتورة سماح صالح، وهو ما رد عليه أبو جوليا بتعليق بكلمة واحد فقط مع مشاركة السؤال عبر الستوري الخاص بصفحته في الانستقرام .



