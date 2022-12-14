الكشف عن حقيقة إصابة ميسي خلال مباراة كرواتيا

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تألق بشكل لافت وقاد منتخب بلاده لتجاوز كرواتيا وبلوغ نهائي المونديال.



إلا أن القلق سيطر على الجماهير الأرجنتينية، بعد أن وقف ميسي في الشوط الأول من المباراة واضعًا يده على فخذه الأيسر.

وكشف والتر صامويل، مساعد المدير الفني للمنتخب الأرجنيتني حقيقة شكوى ميسي من آلام مقلقة، وقال في تصريحات خاصة ل : "ميسي بحالة جيدة ولم يتعرض لأي مشاكل في مباراة الأمس".



وأضاف: "لقد خضع لقسط من عمليات الاستشفاء العادية برققة زملائه بعد المباراة.. لا توجد أية مخاوف".



وسجّل ميسي هدفًا وصنع هدفين في الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، لينتظر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.