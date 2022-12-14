"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس (15 ديسمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (15 ديسمبر).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (40/2022)، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (48/2022، مطالبة المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان

وبينت الوزارة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.