"الركراكي" يعلن تشكيل المغرب لمواجهة فرنسا مساء اليوم

تثير عودة مزراوي رغم تألق عطية الله ونجاحه في تعويضه سعادة وليد الركراكي، المدير الفني، حيث سيكون في مواجهة عثمان ديمبلي نجم فرنسا، وهو الذي نجح في إحكام قبضته عليه مؤخرا في مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل أسود الأطلس مواصلة تألقهم وتخطي عقبة أبطال العالم الذين قدموا مستويات قوية، من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي نهائي المونديال كأول فريق عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات بي أن سبورت القطرية المفتوحة، وفقاً لاعلان الشبكة أمس الثلاثاء عن عرض كافة المباريات المتبقية من مونديال قطر فيفا2022 ، عبر قنواتها المفتوحة.



و فيما يلي التشكيل المتوقع للمغرب في هذه القمة:



حراسة المرمى: ياسين بونو



الدفاع: أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس



وسط الميدان: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي



الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري