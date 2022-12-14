كاسياس معلقاً على ركلة جزاء الأرجنتين: غير صحيحة

وكانت الأرجنتين حسمت بطاقة التأهل للمباراة النهائية للمونديال بالفوز أمس على كرواتيا بثلاثية دون رد.

وكتب الحكم المكسيكي السابق فيليب راموس ريزو على حسابه بتويتر: "الحالة التي لا ينبغي فيها فرض عقوبة على الحارس، أن تكون قدم الحارس اليمنى ثابتة على الأرض، والتلامس بين المهاجم والحارس لا مفر منه، بسب عملية القصور الذاتي، هنا الالتحام وارد".



وأرفق الحكم المكسيكي السابق مع التغريدة لقطة مصورة للتلاحم بين ليفاكوفيتش حارس كرواتيا وجوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين، مع وضع دائرة على قدم حارس كرواتيا وهي ثابتة على الأرض.



وأعاد كاسياس نشر التغريدة على حسابه الخاص بتويتر، وعلق عليها: "متفق تماما".