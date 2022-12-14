الجهاد الإسلامي توجه التحية والتقدير للمعلم الفلسطيني وتشيد بدوره في شتى الميادين

وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، التحية والتقدير للمعلم الفلسطيني، مشيدة بدوره في شتى الميادين

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني:" يمثل يوم المعلم الفلسطيني مناسبة تجدد فيها القناعة الراسخة بدور المعلم الفلسطيني وأثره في حماية الرواية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية ومجابهة كل محاولات التزييف والشطب التي يسعى أعداء شعبنا لفرضها في المناهج وبطرق عديدة.

وأضافت:" إننا نوجه التحية للمعلمين الفلسطينيين في كافة مواقعهم، ونشيد بدورهم وأثرهم الكبير في ميادين العلم والمعرفة ، وفي ميادين الثقافة والدفاع عن القيم الأصيلة لشعبنا وعن هويته الوطنية وروايتنا الفلسطينية".

وأكدت الجهاد أن المعلم الفلسطيني قد جسد أبهى صور الالتزام الوطني، فهو إلى جانب دوره في حقل التربية والتعليم، لم يتأخر في أداء مهامه الجهادية، والذاكرة الوطنية لا تنسى المعلمون الذين تقدموا الصفوف في ميادين الجهاد والمقاومة، وفي هذه المناسبة نترحم على أرواح الشهداء الذين برزوا في ميادين العلم والمعرفة إلى جانب قيامهم بواجب الجهاد والتضحية.

ووجهت الحركة التحية لكل المعلّمين والمعلّمات الذين يواصلون أداء الأمانة بكل مسؤولية واقتدار رغم الظروف الصعبة ورغم التضييق والحصار.

كما وجهت التحية الخاصة للمعلمين والمعلمات في مدراس القدس، الذين يؤدون واجبات عظيمة في حماية الوعي الفلسطيني وفي الرباط في ساحات الأقصى ومدارسه وحلقات التعليم فيه.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

نتوجه بالتحية والتقدير للمعلم الفلسطيني ونشيد بدور المعلمين في شتى الميادين

يمثل يوم المعلم الفلسطيني مناسبة تجدد فيها القناعة الراسخة بدور المعلم الفلسطيني وأثره في حماية الرواية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الوطنية ومجابهة كل محاولات التزييف والشطب التي يسعى أعداء شعبنا لفرضها في المناهج وبطرق عديدة.

إننا نوجه التحية للمعلمين الفلسطينيين في كافة مواقعهم، ونشيد بدورهم وأثرهم الكبير في ميادين العلم والمعرفة ، وفي ميادين الثقافة والدفاع عن القيم الأصيلة لشعبنا وعن هويته الوطنية وروايتنا الفلسطينية.

لقد جسد المعلم الفلسطيني أبهى صور الالتزام الوطني، فهو إلى جانب دوره في حقل التربية والتعليم، لم يتأخر في أداء مهامه الجهادية، والذاكرة الوطنية لا تنسى المعلمون الذين تقدموا الصفوف في ميادين الجهاد والمقاومة، وفي هذه المناسبة نترحم على أرواح الشهداء الذين برزوا في ميادين العلم والمعرفة إلى جانب قيامهم بواجب الجهاد والتضحية.

التحية لكل المعلّمين والمعلّمات الذين يواصلون أداء الأمانة بكل مسؤولية واقتدار رغم الظروف الصعبة ورغم التضييق والحصار.

التحية الخاصة للمعلمين والمعلمات في مدراس القدس، الذين يؤدون واجبات عظيمة في حماية الوعي الفلسطيني وفي الرباط في ساحات الأقصى ومدارسه وحلقات التعليم فيه.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444هـ، 14 ديسمبر 2022م