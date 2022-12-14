السنوار: تحققت بصبر أهل قطاع غزة معادلات الردع مع العدو. السنوار: الحاضنة الشعبية للمقاومة يجب أن تكون قادرة على مواصلة الطريق حتى التحرير والعودة السنوار: سنوجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا إذا لم يتحرك الاحتلال لاتمام صفقة تبادل أسرى السنوار: نمهل الاحتلال مهلة محدودة لاتمام صفقة الأسرى وإلا سنغلق الملف بالكامل ونجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا السنوار: أدرنا جولات سرية مؤخرًا قبل الانتخابات لدى الاحتلال وكانت مطالبنا واضحة بأن يتم الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط والأسيرات والأطفال والمرضى وعلى رأسهم الأسير القائد ناصر أبو حميد والأسير القائد وليد دقة والجاثمين المحتجزة مقابل تسليم الاحتلال منغستوا والسيد وصندوقين أسود إما جثث أو أحياء السنوار: أسرانا ليسوا الحلقة الأضعف بل هم محل إجماع وطني السنوار: يا أهلنا في الداخل المحتل رصوا صفوفكم ووحدوا جبهتكم لمواجهة الفاشية الصهيونية السنوار: يا أهلنا في القدس اصبروا وصابروا ورابطوا وما النصر إلا صبر ساعة السنوار: لا أحد يستطيع أن يفرض علينا قرارات الشرعية الدولية، ولن أُبدنا عن بكرة أبينا السنوار: يا شبابنا في الضفة الغربية خذوا زمام المبادرة وأخرجوا قضيتكم من نفق الظلام والعبثية السنوار: "ندعو قيادة السلطة إلى وقف التنسيق الأمني والتوافق على برنامج لمقاومة حكومة الاحتلال الفاشي السنوار: الحصار والحروب لم تكسر عزيمة أهل غزة السنوار: الشرعية الدولية وقرارات الرباعية لا تنصف شعبنا ولن نلتزم بها السنوار: حملة الاعتقالات الأخيرة في الضفة مؤشر على أن قيادة التنسيق الأمني مصرة على السير في النفق المظلم

السنوار: التنسيق الأمني لم يحقق لشعبنا إلا الفشل

السنوار: نحن على وفاق كامل مع كل من يحمل البندقية ليواجه الاحتلال

السنوار: نحن لم نختلف استراتيجيًا مع فتح حين كانت تحمل راية الكفاح المسلح ولكن اختلافنا كان بسبب مسار التسوية والتنسيق

السنوار: الشعوب العربية في مونديال قطر أكدت التفافها حول فلسطين والقدس ونبذها لما يسمى إسرائيل وللتطبيع

السنوار: أسود العرين ليس في نابلس فقط بل في كل الوطن

السنوار: سلام على من يصلون الليل في النهار وهم يراكمون القدرة ويعدون عدة التحرير والعودة

السنوار: السلام على أمتنا العملاقة القادرة على النجاح والفور وانتزاع النصر من بين أنياب المستحيل

السنوار: سلام على العرين وأسود العرين الذي بات فكرة وعقيدة وسلوك

السنوار: السلام على أمتنا العملاقة القادرة على النجاح والفور وانتزاع النصر من بين أنياب المستحيل

السنوار: لم يكسر الحصار إرادة القتال وفي كل شدة تزداد جماهيرنا إصراراً

السنوار: سلام على المرابطين على الحدود ومرابض الدفاع الجوي وكل ثغر

السنوار: خلايانا الأولى كانت تعد المستحيل بأبسط الأدوات لمقاومة الاحتلال

السنوار: سلام لأرواح شهدائنا القادة وجميع شهداء شعبنا

السنوار: سلام للمرابطين على الحدود ومرابض الدفاع الجوي ومرابض المدفعية

السنوار: لم يكسر الحصار إرادة القتال فيكم ولم تزلزل الحروب عزيمتكم

السنوار: حشدنا الكبير في غزة مقدنة الطوفان الهادر