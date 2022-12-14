بالفيديو والصور كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي "هدار جولدن"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:40 م
14 ديسمبر 2022
كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي "هدار جولدن"

كشفت كتائب القسام خلال مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ35 عن صور بندقية الضابط الصهيوني "هدار جولدن".

وبينت الكتائب في كلمة ألقاها أحد أفراد وحدة الظل، بأنه في تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط "هدار جولدن"؛ مؤكدةً بأنه كان موصولًا بالأبطال المظفرين الغانمين.

وأوضحت الكتائب، بأن بندقية الضابط والتي تحمل الرقم (42852351) اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم.

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