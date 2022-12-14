صحيفة عبرية: فرنسا تخشى اندلاع مواجهات مع الجمهور المغربي عقب المباراة

رُفعت حالة التأهب في عدة دول بأوروبا الغربية، وزيادة الجهوزية والإجراءات الأمنية خشية من نشوب مواجهات بين المشجعين المغاربة والفرنسيين، عقب انتهاء المباراة المقررة بينهما في نصف نهائي كأس العالم الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقالت صحيفة "مكور ريشون": فوز أو خسارة: في فرنسا يخشون اندلاع مواجهات مع المشجعين المغاربة، كما تم رفع حالة التأهب في عدة دول في أوروبا الغربية وزيادة الإجراءات الأمنية في عدة مدن كبرى، استعدادًا للعبة".

ويحتضن ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقر أن يطلق الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس (38 عاما) صفارة بداية هذه المباراة التاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا حاملة اللقب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.