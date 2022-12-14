هنية خلال مهرجان الانطلاقة ال35 : لا مقام للمحتل على أرضنا ومقدساتنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، أنه لا مقام للاحتلال “على أرضنا ومقدساتنا، وجماهير شعبنا في الكتيبة الخضراء تؤكد الوفاء لدماء الشهداء”.

وشدد هنية في كلمة مسجلة بثت اليوم الأربعاء، خلال مهرجان انطلاقة حركة “حماس” الـ35 على أن حركته ملتزمة “بالثبات على خط المقاومة، والثوابت الايمانية الجهادية لكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر”.

وقال، إن فصول الانطلاقة كتبت بالدم والبارود والتضحيات الجسام، وغزة في قلب الحركة المباركة في انطلاقتها وتأسيسها.

وجدد هنية “لشعبنا ورجال الأمة وعلى رأسها الشيخ المؤسس أحمد ياسين وكل شهدائنا العظماء، الالتزام على خط المقاومة والثوابت لكل أرض فلسطين”.

وتابع: “نهنئ شعبنا على الصمود الأسطوري في غزة الأبية التي ما زالت على العهد قابضة على الجمر والزناد، تنتظر الوثبة الكبرى على المحتل لإزالته عن كل أرض فلسطين المباركة”.

ووجه التحية “لقائد المقاومة في فلسطين القائد محمد الضيف ولقيادة غزة وعلى رأسها أبو إبراهيم يحيى السنوار، ولكل رجالها ونسائها وشبابها وشيبها الذين سطروا صفحات المجد التليد”.

و انطلقت حركة “حماس” في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987، وهي تنادي بتحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر.

وتحيي الحركة اليوم ذكرى انطلاقتها الـ35، في مهرجان جماهيري بغزة، يحمل عنوان “آتون بطوفان هادر”، ومن المتوقع أن يتحدث فيه رئيسها في غزة يحيى السنوار، إضافة لفقرات فنية وعروض عسكرية.