الجهاد الإسلامي تهنئ حماس بانطلاقتها الـ 35 وتؤكد أنها إضافة مهمة للحركة الوطنية ولطريق المقاومة

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، حركة حماس بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقتها، مؤكدة أنها إضافة مهمة للحركة الوطنية ولطريق الجهاد والمقاومة الذي يمثل نهجاً استراتيجياً لشعبنا ولعموم الحركة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عنها: " نتقدم من إخواننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، وعلى رأسهم الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، وأعضاء المكتب السياسي، وقيادة حماس في الداخل والخارج، وللأخوة المجاهدين في *كتائب الشهيد عز الدين القسام، بخالص التهنئة والمباركة بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس، التي جاءت إضافة هامة للحركة الوطنية ولطريق الجهاد والمقاومة الذي يمثل نهجاً استراتيجياً لشعبنا ولعموم الحركة الوطنية الفلسطينية، وأحد أهم عوامل الوحدة والثبات واستمرار المواجهة والاشتباك مع العدو حتى دحره عن أرضنا واستعادة كل شبر من ترابها المقدس وعودة اللاجئين".

وأشارت الحركة إلى أنها تستحضر بفخر عديد المحطات والملاحم العظيمة التي خاضها مجاهدو شعبنا الأبطال، كما تترحم على أرواح الشهداء الأكرمين من الجنود والقادة، وتعاهد الأسرى على استمرار العمل من أجل حريتهم وخلاصهم من سجون الاحتلال، مؤكدة على المضي في قتال العدو، فهو الخيار والنهج الأصيل لشعبنا ، وما سواه عبث وإضاعة للوقت والجهد.

وتوجهت الحركة، بالتحية للمقاومين الأبطال وللشباب الثائر ولكتائب ومجموعات المقاومة الباسلة في الضفة الصامدة، مضيفة: "نعبر عن اعتزازنا بالوحدة التي تتعاظم في ساحات الاشتباك والمواجهة في جنين ونابلس وغيرها، فهذه الوحدة سنحميها ونحافظ عليها ونصونها فهي كفيلة باسقاط كل المؤامرات التي تستهدف مقاومتنا وثوابتنا وحقوقنا، وهي الضامن لاستمرار ملاحم الصمود والتضحية التي يجسدها شعبنا وصولاً إلى التحرير الكامل والعودة".

نص التصريح كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

نهنئ حركة حماس بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها المباركة

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من إخواننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، وعلى رأسهم الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، وأعضاء المكتب السياسي، وقيادة حماس في الداخل والخارج، وللأخوة المجاهدين في *كتائب الشهيد عز الدين القسام، بخالص التهنئة والمباركة بمناسبة الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس، التي جاءت إضافة هامة للحركة الوطنية ولطريق الجهاد والمقاومة الذي يمثل نهجاً استراتيجياً لشعبنا ولعموم الحركة الوطنية الفلسطينية، وأحد أهم عوامل الوحدة والثبات واستمرار المواجهة والاشتباك مع العدو حتى دحره عن أرضنا واستعادة كل شبر من ترابها المقدس وعودة اللاجئين.

إننا نستحضر بفخر عديد المحطات والملاحم العظيمة التي خاضها مجاهدو شعبنا الأبطال، كما نترحم على أرواح الشهداء الأكرمين من الجنود والقادة، ونعاهد الأسرى على استمرار العمل من أجل حريتهم وخلاصهم من سجون الاحتلال.

ونؤكد على المضي في قتال العدو، فهو الخيار والنهج الأصيل لشعبنا ، وما سواه عبث وإضاعة للوقت والجهد.

ونوجه التحية للمقاومين الأبطال وللشباب الثائر ولكتائب ومجموعات المقاومة الباسلة في الضفة الصامدة، ونعبر عن اعتزازنا بالوحدة التي تتعاظم في ساحات الاشتباك والمواجهة في جنين ونابلس وغيرها، فهذه الوحدة سنحميها ونحافظ عليها ونصونها فهي كفيلة باسقاط كل المؤامرات التي تستهدف مقاومتنا وثوابتنا وحقوقنا، وهي الضامن لاستمرار ملاحم الصمود والتضحية التي يجسدها شعبنا وصولاً إلى التحرير الكامل والعودة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444هـ ، 14 ديسمبر 2022