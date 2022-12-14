بالصور وفد من اتحاد بلديات قطاع غزة في زيارة لبلدية عمرانية في تركيا لتبادل الخبرات

التقى وفد من اتحاد بلديات قطاع غزة يترأسه رئيس الاتحاد د. يحي السراج برئيس بلدية عمرانية في تركيا "عصمت يلدريم" ضمن برنامج تبادل الخبرات.

وتأتي زيارة الوفد الذي يضم ١١ مشاركا يمثلون مجموعة من بلديات قطاع غزة، ضمن برنامج لتبادل الخبرات ينظمه اتحاد بلديات تركيا العالمية (TDBB) بالتعاون مع البلديات الأعضاء من خلال زيارتهم لبلدية عمرانية في تركيا.

وشمل اللقاء الترحيبي عرضا تقديميا ورحلة ميدانية للوفد حول دراسات البلدية، ومن المقرر أن يتناول البرنامج لاحقا " التخطيط الحضري، وإدارة النفايات الصلبة".

ومن بين بلديات قطاع غزة المشاركة في البرنامج :"بلدية غزة، خانيونس، الزهراء، المغازي، رفح".







