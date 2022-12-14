رئيس التشيك: نقل سفارتنا إلى القدس في آذار 2023

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان رئيس الجمهورية التشيكية، ميلوش زمان، أعلن استكمال نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في الأشهر المقبلة. وقد أدلى زمان، المعروف بدعمه الكبير لدولة الاحتلال، بهذا التصريح في حديث إذاعي، في مطلع الأسبوع.

وكانت التشيك قد افتتحت فرعا للسفارة في القدس المحتلة قبل حوالي عام ونصف، لكن المكتب الرئيسي لا يزال في تل أبيب. علاوة على ذلك، تدير براغ مكتبًا ثقافيًا رسميًا في القدس المحتلة ويريد الرئيس زمان، الذي كان القوة الدافعة وراء هذه التحركات، استكمال نقل السفارة قبل أن ينهي ولايته في اذار 2023.

وبحسب أقواله، فإنه يخطط لزيارة رسمية دولة الاحتلال في الأشهر المقبلة مع رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، وسيعلنان خلالها عن نقل السفارة بشكل كامل إلى القدس المحتلة.

وكان فيالا قد افتتح بنفسه فرع السفارة التشيكية في القدس المحتلة في اذار 2021. وقال في السابق: "إسرائيل حليف مهم لنا، وأنا شخصياً أعتقد أن سفارتنا يجب أن تنتقل من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل ترى في القدس عاصمة لها، وعلينا احترام ذلك وإبداء احترامنا بهذه الخطوة أيضًا."