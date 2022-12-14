الجهاد تزور عائلة الشهيدين الصباريني والدمج في جنين

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، حملة زيارات لعوائل الشهداء في محافظة جنين في إطار تعزيز الروابط الاجتماعية والوقوف مع أبناء شعبنا المقاوم.

وزار الوفد منزل عائلة الشهيد ضياء الصباريني للاطمئنان على صحة والده بعد وعكة صحية ألمت به، كما زار الوفد عائلة الشهيد المجاهد طارق الدمج الذي ارتقى شهيداً الأسبوع الماضي لتهنئة ذويه بقدوم مولوده "طارق" تيمنًا بوالده الشهيد.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية لعائلة الشهيد الدمج التي قدمت الشهداء فواز الدمج وربيع الدمج مشيدًا بكل شهداء المخيم الذين دافعوا عن إخوانهم أمثال نعيم الزبيدي الذي قدم نفسه لإنقاذ أخيه الشهيد محمد السعدي.

وهنأ القيادي عدنان باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ممثلة بالأمين العام القائد زياد النخالة عائلة الدمج الكريمة بمولودها الجديد "طارق" الذي سمي تيمنًا بوالده داعيًا الله أن يبارك فيه ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، تقوم بتنظيم حملة زيارات اجتماعية على امتداد محافظات الضفة المحتلة في إطار الوقوف مع أبناء شعبنا الصابر، والوفاء لتضحياتهم العظيمة على طريق تحرير أرضنا.