الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد محمد رماحة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 7 أكتوبر عام 1981م، كان مخيم العين بمدينة نابلس على موعد مع فارسه محمد عيد رماحة لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد عانت كغيرها من العائلات الفلسطينية مرارة وقسوة التهجير القسري، وقد قدمت العديد من أبناءها شهداء ومنهم المجاهد إياد أمين رماحة منفذ عملية إيتمار وكذلك شقيقه الأسير جهاد رماحة الذي قضى حكمًا بالسجن 12 عامًا، وقد تلقى تعليمه في مدارس المخيم.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا محمد لحركة الجهاد الإسلامي مع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وتعرض للاعتقال خلال عملية السور الواقي التي نفذها الاحتلال في الضفة الغربية عام 2002، وبعد الإفراج عنه خرج أكثر صلابة، فالتحق بصفوف الجناح العسكري سرايا القدس، فكان نعم المجاهد المخلص والمؤتمن على الأمانة التي حملها على عاتقه.

قام فارسنا محمد بتأسيس إحدى المجموعات العسكرية التابعة لسرايا القدس في مخيم العين وقامت بعددٍ من العمليات المباركة من بينها عملية قدوميم وعملية تفجير جيب عسكري صهيوني في مخيم العين، وعلى إثر بروز دوره ونشاطه العسكري أصبح من المطلوبين البارزين لقوات الاحتلال خصوصًا مع براعته الكبيرة في تصنيع الأحزمة الناسفة وتجهيز الاستشهاديين.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 14 ديسمبر 2006م، نصبت قوات الاحتلال کميناً في منطقة "رفيديا" في مدينة نابلس، والاشتباك معهم حيث أصيب بأعيرة نارية وأعدم بدم بارد وارتقى إلى العلا راضياً مرضياً.