أعاصير مدمرة تجتاح الولايات المتحدة

قالت خدمة الأرصاد الجوية الأميريكية في فورت وورث، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022: إنه تم رصد 5 أعاصير في ولاية تكساس، بينما تم التبليغ عن 12 إعصاراً، منذ يوم أمس الثلاثاء، لكن لم يتم تأكيدها بعد.

وكانت 3 من الأعاصير في مقاطعة تارانت، أقواها تم تصنيفها EF-1، وشوهد إعصار رابع في مدينة غرابفين، بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي.

وقالت خدمة الطقس الأميركية: إن هناك إعصار "EF-2" مع رياح تصل سرعتها إلى 125 ميلا في الساعة في مقاطعة وايز، بالإضافة إلى إعصار في غرب مدينة باريس.

ولفت إلى أنه سيجرى مسوحات الأضرار في تلك المجتمعات في وقت لاحق من الأربعاء.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد، فإنه قد يصل عدد الأعاصير في تكساس إلى 12 إعصارا.

وتسببت الأعاصير بالدمار في أوكلاهوما ومنطقة دالاس، وأصابت 7 أشخاص على الأقل، وهي جزء من نظام عاصفة أكبر تهدد بمزيد من الضرر في الجنوب، بحسب الأرصاد الأميركية.