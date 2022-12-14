تشكيلة منتخب فرنسا اليوم ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر، بطل مونديال روسيا عام 2018، يخوض اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، مباراة القمة ضد مفاجأة المونديال المنتخب المغربي، في نصف نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر، إذ تنطلق الملحمة الكروية بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يعلق على المباراة القوية المعلقون الرياضيون، حسن العيدروس، وجواد بده، ومشاري القرني، وهشام فرج، وعلي الحنيطي، وخليل البلوشي، بينما ستذاع المباراة على القنوات المفتوحة لـ بي ان سبورتس، إضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع لفرنسا ضد المغرب اليوم

ويبحث عشاق كرة القدم عن، تشكيلة منتخب فرنسا اليوم ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث تعتبر المباراة من أهم المباريات التي يخوضها المنتخب المغربي في تاريخه، فهو حقق انجازاً تاريخيا عربيا وافريقيا بوصوله إلى نصف نهائي مونديال قطر، فلم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي أو وصل لهذه المرحلة من نهائيات كأس العالم منذ نشأته، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لفرنسا ضد المغرب اليوم، ليطلع المهتمون عليها وعلى تفاصيلها.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في كأس العالم 2022

ونرفق لكم في هذه المقالة، تشكيلة منتخب فرنسا ضد المغرب في كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن يلعب المدير الفني لمنتخب الديوك ديديه تشامب، المباراة ضد نظيره أسود الأطلس في إطار المباراة نصف النهائية من نهائيات كأس العالم 2022 التي تنظمها دولة قطر في التشكيل التالي: -

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جول كوندي، رافاييل فاران، دايوت أوباميكانو، تيو هرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

تشكيل فرنسا ضد المغرب اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022

تشكيل فرنسا ضد المغرب اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022، حيث تجدر الإشارة إلى أن الفائز في مباراة المغرب وفرنسا سيلتقي المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022، الذي حجز مقعده بعدما أقصى نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل صفر، مع الإشارة إلى أت المنتخب الفرنسي لم يخسر أبدا من نظيره المغربي على مر التاريخ، تشكيلة منتخب فرنسا اليوم ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 مونديال قطر.